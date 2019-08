Resident Evil 8, ancora nuovi indizi su un nuovo episodio della saga

Per la gioia di un grandissimo numero di fan si fanno sempre più numerosi gli indizi su un ipotetico e futuro Resident Evil 8.

A quanto pare in casa Capcom bolle qualcosa di veramente grosso e sembra proprio che sia finalmente l’ora per un nuovo capitolo di Resident Evil, una delle più celebri saghe dell’intero mondo videoludico. Ovviamente non c’è ancora nulla di confermato od ufficiale ma tutto sembra portare dritto a quello che potrebbe essere un futuro ed ipotetico Resident Evil 8.

Come vi avevamo riportato anche qualche giorno fa, infatti, Capcom ha cominciato a contattare i vari membri giapponesi del programma Resident Evil Ambassadors per proporre loro la graditissima opportunità di provare con largo anticipo delle sezioni di un misterioso titolo attualmente alle fasi iniziali dello sviluppo. Nessuna menzione particolare sul titolo purtroppo, ma molto probabilmente si potrebbe trattare o del già citato Resident Evil 8 o del comunque attesissimo remake del terzo capitolo.

A qualche giorno da tale notizia le cose si sono ulteriormente evolute ed ulteriori membri del Resident Evil Ambassadors sono stati contattati per altre prove del campo. A venire raggiunti dall’invito di Capcom sono infatti stati questa volta gli utenti americani, con ben due possibilità di provare il misterioso progetto.

Ai prescelti membri americani del Resident Evil Ambassadors sono infatti state proposte sia Los Angeles che New York come location per mettere con largo anticipo le mani sull’ipotetico Resident Evil 8. Il tutto si terrà negli ultimi dieci giorni di Settembre. Per candidarsi a tale iniziativa ai vari utenti è stato chiesto un solo prerequisito, oltre all’essere membri del sopracitato programma, ossia quello di aver giocato ad almeno un titolo della saga in passato.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi Capcom sta lavorando a Resident Evil 8 od al remake del terzo capitolo? Quando vedremo a parer vostro tale titolo? Diteci che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!