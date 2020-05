Resident Evil 8: secondo alcuni rumor sarà il più tetro e spaventoso della saga

È da tempo ormai che si parla di Resident Evil 8. Sappiamo che il gioco è già in fase di sviluppo, ma al momento non disponiamo di informazioni ufficiali al riguardo. Per ora, infatti, stanno circolando numerose voci che riguardano il titolo. Capcom non si è ancora espressa in merito, dunque non sappiamo se corrispondono ad informazioni vere o meno.

Alcuni sostengono che Resident Evil 8 uscirà con ogni probabilità l’anno prossimo, configurandosi come un titolo cross-gen – disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X, PS5 e PS4. Per quanto riguarda i contenuti del gioco, invece, una voce spicca più delle altre. A quanto pare, Resident Evil 8 sarà l’episodio più oscuro e spaventoso dell’intera serie. Lo dichiara l’insider Dusk Golem, che per ora ha solamente accennato i contenuti del titolo. Purtroppo, mancano ulteriori dettagli e non sappiamo cosa dovremmo realmente aspettarci dalla sua affermazione.

In questo modo, le dichiarazioni di Dusk Golem si aggiungono ai vari rumor diffusi nei mesi scorsi, secondo i quali il gioco dovrebbe chiamarsi Resident Evil 8 Village, che probabilmente vedrà il ritorno di Ethan e che manterrà la visuale in prima persona – come avvenuto in Resident Evil VII. Inoltre, sembra che sarà presente una strega, capace di controllare alcuni insetti e addirittura interi sciami. E per finire, dovrebbe ritornare anche Chris Redfield, ma questa volta in una veste più terrena e meno eroica rispetto al passato.

Non sappiamo quando potrebbe uscire Resident Evil 8, ma si pensa ai primi mesi del 2021. Per ora, da parte di Capcom non abbiamo dichiarazioni ufficiali e non possiamo fare completamente affidamento sulle voci in circolazione. Con ogni probabilità, però, le parole di Dusk Golem sembrano avere fondamento. Poiché con Resident Evil 7 gli sviluppatori hanno cercato di rendere la serie più macabra, c’è da aspettarsi che anche nel titolo successivo si rispetti questa tendenza.