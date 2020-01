Resident Evil 8: protagonisti e nemici svelati da un insider?

È un periodo denso di chiacchiere per il franchise di Resident Evil. Dopo l’annuncio di Resident Evil 3 Remake, fan, leaker e insider non hanno smesso di parlare della di Capcom, raccontandoci anche qualcosa di Resident Evil 8, il nuovo capitolo ancora non annunciato ma dato da tutti per scontato, visto il successo di critica e pubblico del settimo capitolo.

AestheticGamer, affidabile insider, ha poco tempo fa affermato che Resident Evil 8 è in realtà più lontano di quanto pensiamo e che il suo sviluppo è ricominciato dopo una lunga pausa. Questo però non significa che altri leaker non siano pronti a svelare qualche caratteristica del gioco.

Rumor: first potential Resident Evil 8 details have leaked – Ethan from VII is the protagonist

– first-person

– zombies return

– new enemy type: werewolves

– new stalker enemy type

– Chris Redfield will return in some form via https://t.co/fEZBP82rxy pic.twitter.com/taYt67VpUt — Nibel (@Nibellion) January 28, 2020

Un video YouTube ha segnalato una serie di rumor riportati dal sito Biohazard Declasified. Secondo quanto segnalato, controlleremo ancora una volta il protagonista del settimo capitolo, Ethan Winters, in una nuova avventura in terza persona. Ci sarà il ritorno degli zombie, ma verranno aggiunti anche nuovi nemici: i lupi mannari. Inoltre dovrebbe esserci anche un nuovo tipo di nemico, in stile Stalker, che ci inseguirà all’interno del gioco. Pare inoltre che anche Chris Redfield farà il proprio ritorno in qualche forma, anche se per ora non è dato sapere come.

Quando è credibile tutto questo? Purtroppo non è possibile verificare, ma un noto insider, Nibel, ha segnalato il rumor tramite il proprio profilo Twitter: come potete vedere poco sopra, non commenta la questione ma il fatto che abbia attirato la sua attenzione e non lo dichiari certamente falso rende il tutto leggermente più credibile.

Ovviamente non vi è nulla di ufficiale e, stando a quanto dicono i rumor, ci vorrà del tempo prima di scoprire di cosa tratterà Resident Evil 8. Nel frattempo, potete leggere il nostro approfondimento sulle ultime voci di corridoio.