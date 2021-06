Resident Evil 9 già in vista? Potrebbe essere il capitolo dallo sviluppo più lungo

È passato poco meno più di un mese dall’uscita di Resident Evil Village, e iniziano già ad emergere i primi rumor su Resident Evil 9. Ci sembra alquanto presto per parlare del prossimo capitolo principale della saga survival horror targata Capcom, ma a quanto pare c’è chi sembra avere le prime informazioni su quella che è l’attuale fase di sviluppo del prossimo titolo della saga; saranno soliti rumor o ci sono davvero delle fondamenta in queste dichiarazioni?

A far girare i primi rumor sul fantomatico Resident Evil 9 è il noto insider Dusk Golem, da sempre molto vicino al genere survival horror e soprattutto al franchise di Resident Evil. Di recente l’insider aveva dichiarato già a marzo, tramite il proprio profilo Twitter, che Resident Evil 9 sarebbe già in fase di sviluppo e potrebbe essere l’ultimo capitolo numerato della serie. Ora, in un nuovo tweet, rivela che il sequel sarebbe in sviluppo addirittura dal 2018.

“Resident Evil 9 è in sviluppo dal 2018, quando uscirà sarà di gran lunga il gioco Resident Evil che è stato in sviluppo più a lungo (probabilmente circa 6-7 anni di sviluppo), questa la dichiarazione di Dusk Golem. Ovviamente, parliamo di rumor che vanno presi assolutamente con le pinze al momento, ma non è assolutamente da escludere che Capcom abbia davvero inziato perlomeno la fase di pre-produzione del nono capitolo principale di Resident Evil.

RE9 started dev in 2018, when it releases it'll be by far the RE game that's been in dev the longest (probably about 6-7 years of dev). https://t.co/RKcvcX5fxv — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 9, 2021

Mentre aspettiamo le prossime informazioni ufficiali sul futuro della saga di Resident Evil, molti appassionati devono ancora conoscere il continuo della storia di Ethan e Chris nel villaggio rumeno che fa da sfondo agli avvenimenti dell’ottavo capitolo del brand horror di Capcom.