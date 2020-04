Resident Evil: Claire sarà la protagonista in un nuovo gioco, secondo la doppiatrice

Se esiste una società che nel giro di pochi anni si è saputa riprendere dalle numerose critiche feroci dei fan, quella è senza dubbio Capcom. La mutazione è avvenuta, a detta di molti, grazie ai due ottimi remake dei capitolo più iconici della serie di Resident Evil. A conti fatti abbiamo avuto rinascite e riproposizioni di vecchi e amati brand tra cui un nuovo capitolo della serie Devil May Cry, che ha riscontrato anch’esso un ottimo successo. Questi ultimi Remake hanno destato l’interesse di un nutrito seguito di fan e molti si aspettano, nel corso magari della prossima generazione, una nuova riproposizione delle vecchie avventure di questa saga tanto amata. Si rincorrono svariati rumors sia per quanto riguarda l’ottavo capitolo che per altri remake, ma forse la doppiatrice di Claire Redfield potrà darci qualche nuova informazione a riguardo.

Stephanie Panisello, nota per essere per l’appunto la doppiatrice di Claire, in un podcast in cui facevano parte molti dei doppiatori dei recenti remake ha esclamato“C’è anche il cast di Resident Evil 3! Ciao! So di non conoscervi di persona, anche se ho la sensazione di aver lavorato con uno di voi a un progetto non ancora annunciato, quindi è meglio non dire nulla, per ora.” Questa frase lascia molto a pensare ma potrebbe semplicemente trattarsi di qualche lavoro inerente alla componente multiplayer del nuovo Resident Evil 3 Remake, eppure la fantasia non riesce a non dare vita a progetti futuri in cui potrebbe esserci la nota protagonista di quel Resident Evil 2 che ha acclamato in maniera tanto rumorosa critica e pubblico.

Considerando che al podcast facevano parte: Nick Apostolides (Leon), Nicole Tompkins (Jill), Jeff Schine (Carlos), Jelene Anderson (Ada) e Neil Newbon (Nikolai e Nemesis), possiamo tentare di considerare quale capitolo potrebbe aver citato la Panisello. La speranza di molti è che si tratti del remake di Code Veronica, in cui Claire è la protagonista femminile, ma purtroppo all’appello del podcast mancava il voice over di Chris che in quel capitolo è la controparte maschile. La speranza rimane però molto forte, considerando che durante il gioco vi è una sezione in cui si potrà chiamare Leon Kennedy, ma ora come ora possiamo soltanto aspettare e vedere se forse questo fantomatico gioco possa trattarsi di qualche nuova IP o qualche nuovo progetto appunto che Capcom sta portando avanti.

