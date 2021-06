Resident Evil Code Veronica: demo del remake fan-made disponibile

Resident Evil è sicuramente uno dei franchise horror più amati di sempre. Creato nel 1996 da Shinji Mikami e Tokuro Fujiwara, Biohazard (nome originale giapponese) fu un vero e proprio successo che riprendeva quei film di serie B americani tanto apprezzati nel Sol Levante. Vista la sua longeva vita, è normale che i videogiocatori moderni non si siano mai approcciati ai primi storici capitoli ma, come ben sappiamo, Capcom sta rispolverando le sue vecchie glorie riproponendo dei remake davvero eccezionali, come quello del secondo capitolo.

I piani dell’azienda nipponica sembrano aver preso questa piega ed il prossimo remake pare essere quello del quarto capitolo. Nonostante la seconda avventura di Leon sia invecchiata piuttosto bene, siamo davvero curiosi di scoprire cosa combinerà Capcom con questa riproposizione, magari modificando qualche imperfezione qua e là, specialmente riguardante la story line principale. C’è però chi sta urlando a gran voce una remastered di uno dei capitoli probabilmente più interessanti e meno giocati, stiamo parlando ovviamente di Code Veronica.

Resident Evil Code Veronica, rilasciato originariamente su SEGA Dremcast nel 2000 e successivamente su PS2 e GameCube, risulta essere l’episodio più lungo della serie ed uno dei più apprezzati dalla critica fino ad oggi. Il desiderio è così grande che un gruppo ha deciso di creare un remake fan made, rilasciando addirittura una demo scaricabile gratuitamente sul loro sito. Il lavoro è a dir poco impressionante che prende spunto da quel capolavoro del secondo capitolo.

Ovviamente il tutto è migliorabile, ma vedere Resident Evil Code Veronica in questa veste ci fa venire ancora più voglia di giocarne una versione ufficiale. Ci auguriamo che il team proponga qualche altro pezzo extra, sperando che Capcom prenda in considerazione davvero di proporci, nel breve tempo, un remake di quel piccolo gioiello rilasciato ormai vent’anni fa.