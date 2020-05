Resident Evil: Code Veronica Remake è nei piani di Capcom

Dopo il remake di Resident Evil 3, si è molto parlato dei prossimi passi di Capcom. Resident Evil 8 è sicuramente uno dei progetti in lavorazione, così come altri remake appartenenti ad altre saghe – Dino Crisis? – ma gli appassionati vogliono sapere se altri giochi della saga di Resident Evil verranno rivisti completamente.

Una voce ripetuta nel corso delle ultime settimane è stata quella che suggeriva l’inizio dei lavori del remake di Resident Evil 4, uno dei capitoli più amati e apprezzati di tutta la serie. Uscito nel 2005, Resident Evil 4 si è imposto come una vera e propria rivoluzione, sia per i videogiochi horror sia per gli sparatutto in terza persona, meritandosi gli elogi da parte di giocatori e stampa specializzata. Il motivo ldel remake potrebbe essere legato principalmente ad una serie di cambiamenti di lore avvenuti in Resident Evil 3. Magari con l’idea di “cancellare” alcune situazioni viste in Resident Evil 5 e Resident Evil 6.

Ad ogni modo, la stessa voce vicina a WGTC – la testata che aveva suggerito il ritorno di Resident Evil 4 su next-gen – ha spiegato che anche il remake di Resident Evil Code Veronica sarebbe in programma, ma che arriverà sicuramente dopo Resident Evil 8 – 2021 – e Resident Evil 4 Remake – 2022 -e quindi molto probabilmente vedremo Code Veronica nel 2023. Le intenzione di Capcom sarebbero quello di ingrandire l’avventura di Claire Redfield, così da farla diventare ancora più grande e ambiziosa rispetto al passato.

Resident Evil: Code Veronica è ancora oggi uno dei capitoli più amati e apprezzati dai fan della serie Capcom, nonché l’ultimo capitolo con meccaniche classiche. Il suo lancio su PlayStation 2 lo hanno fatto sembrare uno spin-off. Questo perché era destinato a essere l’originale terzo capitolo, poi spostato su PlaySattion 2 per lasciare spazio a Resident Evil 3 Nemesis sulla prima PlayStation. Cosa ne penaste della possibilità di questo remake? Vi farebbe piacere? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti e diteci che cosa vi piacerebbe migliorassero.