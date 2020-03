Resident Evil Code Veronica, un possibile remake sembra essere ancora lontano

Con l’uscita di RE3 Remake sembrerebbe quasi scontata una nuova versione anche di Resident Evil Code Veronica, uscito originariamente nel 2000 su Dreamcast. L’indubbia qualità del titolo che vedeva tra i protagonisti Claire Redfield e che per certi versi resta ancora molto attuale, lo rendono un candidato perfetto per un possibile remake sulle console next-gen. A quanto pare, però, Capcom non avrebbe dei piani a breve termine in merito.

Secondo l’utente di Twitter AestheticGamer, sviluppatore ed esperto anche del genere horror, il remake di Resident Evil Code Veronica non solo non sarebbe in produzione ma neanche in pre-produzione. Questo non significa, ovviamente, che Capcom non abbia dei piani anche per questo capitolo ma di certo non è previsto a breve. In ogni caso l’utente ha comunque anticipato che «il prossimo anno sarà un periodo pieno di novità per i fan di Resident Evil». Il riferimento, quasi certamente, è all’ottavo capitolo.

Resident Evil 7 è infatti stato pubblicato nel 2017 e quindi il 2021 sarebbe un periodo ragionevole per l’apparizione di un nuovo capitolo principale della serie con Resident Evil Code Veronica che, proprio com’è accaduto con i remake del 2 e del 3, potrebbe fare la sua apparizione in un secondo momento e tenere impegnati i fan in attesa del successivo capitolo principale.

AestheticGamer fornisce inoltre qualche dettaglio su un’altra serie Capcom, ormai abbandonata da molto tempo, ovvero Dino Crisis. A quanto pare la software house avrebbe tentato un reboot ma per motivi sconosciuti il progetto è stato cancellato e al momento non ci sono nuovi piani per riportare la serie sul mercato. Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 3 aprile e includerà anche la modalità multiplayer online Resident Evil Resistance che vedrà quattro giocatori nei panni dei sopravvissuti al virus dell’Umbrella cercare di sfuggire ai livelli gestiti da un altro utente nel ruolo di Mastermind.