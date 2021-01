Resident Evil: gameplay di Village e nuovi annunci, ecco quando

Resident Evil rimane uno dei franchise che più ha saputo sfruttare la “rinascita” che ha avuto Capcom, tanto che ora molti dei titoli dello studio giapponese sfruttato il proprietario RE Engine nato da Resident Evil 7. Se però il nuovo arrivato della serie Monster Hunter si mostra in tutta la sua bellezza nella console ibrida Nintendo, il successore della serie horror ha fatto attendere decisamente i suoi fan, ma fortunatamente oggi c’è una ottima notizia all’orizzonte. Con un breve trailer è stato annunciato, infatti, un importante evento in cui potrà essere visionato il nuovissimo trailer gameplay di Resident Evil Village, oltre ad altre grosse novità sul brand. La data che dovete segnarvi è il 21 Gennaio, alle ore 23 italiane.

Da ciò che sappiamo l’ottavo capitolo della famosa serie horror è ambientato in un villaggio sperduto nell’Europa Orientale, andando quasi a ricordare ciò che fu ai tempi Resident Evil 4. Nel corso dei mesi ci sono state speculazioni e rumors che si sono rivelati più o meno veri ma senza dubbio ci troviamo di fronte ad un titolo molto interessante e che potrà dare una ventata di aria fresca alla serie, sperando però che possa essere comunque inserito nella narrativa dell’intera serie, grazie anche ad il lavoro fatto dai Remake del secondo e terzo capitolo, in modo da poter fondere il nuovo con il vecchio in un connubio decisamente interessante.

Don’t miss the Resident Evil Showcase on January 21st at 10pm GMT/ 11pm CET! Join Brittney Brombacher ( @BlondeNerd ) on a guided tour of Resident Evil Village, including a new trailer, first-ever gameplay, and lots more Resident Evil news! pic.twitter.com/BSNiFPpkbV

