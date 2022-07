Nella lunga storia del videogioco ci sono diversi franchise che non solo sono stati capaci di ridefinire un genere, ma che ancora oggi continuano a rimanere sulla cresta dell’onda. Uno di questi è senza ombra di dubbio Resident Evil, un brand nato sulla prima PlayStation e che ha saputo espandere il proprio universo anche al di fuori del medium videoludico con film e serie TV. Quando una saga diventa così popolare è normale che altri team vogliano omaggiare in qualche modo chi li ha fatti avvicinare ai videogiochi, e il progetto di cui stiamo per parlarvi deve molto alla serie Capcom.

Il titolo che vogliamo mostrarvi oggi si chiama You Will Die Here Tonight ed è stato annunciato solamente pochi giorni fa. Si tratta di una produzione indie realizzata dal team Spiral Bound Interactive che, come potete vedere dal trailer di presentazione, mette subito in chiaro quali sono le ispirazioni prese dal team. Oltre a un aspetto estetico che strizza pesantemente l’occhio al primo iconico Resident Evil, però, c’è molto altro all’interno di questo nuovo titolo da tenere assolutamente d’occhio.

Entrando maggiormente nel vivo dell’esperienza, You Will Die Here Tonight mischia elementi da survival horror con gli zombie a un sistema di gioco con morte permanente dei personaggi in pieno stile Darkest Dungeon. A conti fatti è come trovarci di fronte a un figlio tra Resident Evil e Darkest Dungeon, e questo approccio lo rende sicuramente molto appetibile per chi ha amato entrambe le esperienze videoludiche.

Il trailer d’annuncio pone l’attenzione su parecchie sezioni di gameplay, mostrandoci anche delle trovate visive in pieno stile primi Resident Evil. Al momento sappiamo che You Will Die Here Tonight uscirà su Steam nel corso del prossimo autunno, ma non ne conosciamo ancora la data di lancio precisa. Se siete interessati a seguire gli sviluppi futuri e le prossime informazioni sul gioco, sappiate che potete già inserirlo nella lista dei desideri di Steam.