Resident Evil è probabilmente una delle serie di videogiochi più amate di sempre. Nel corso degli anni la saga si è evoluta e molto spesso Capcom ha sperimentato con diversi elementi, tra ambientazione e prospettiva di gioco. Una delle cose che però non è mai cambiata è l’inventario: ogni gioco della serie presenta infatti una gestione delle risorse che spinge i giocatori ad organizzare come un tetris le varie risorse. Ora, quel singolo elemento di gioco, è diventato un vero e proprio titolo indipendente stand alone.

Chiamato Save Room – Organization Puzzle, il gioco è stato creato da uno sviluppatore ed è sostanzialmente la copia 1 a 1 dell’inventario di Resident Evil e chiede ai giocatori di sistemare diversi oggetti tra di loro. Si tratta di un puzzle game, sviluppato da Fractal Projects e pubblicato su Steam. Alla modica cifra di 1,59 Euro (anche se attualmente è in offerta ed è possibile acquistarlo a 1,27 Euro), Save Room – Organization Puzzle è perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di un vero e proprio puzzle game più atipico del solito, lontano da quelli più moderni.

Ovviamente Resident Evil non è l’unica fonte di ispirazione. Tantissimi altri giochi utilizzano lo stesso, identico sistema di inventario. Tra questi troviamo, ad esempio, DayZ, che ha fatto di questo sistema un vero e proprio punto di forza, obbligando i giocatori a cercare zaini più grandi e spesso a rinunciare a elementi decisamente importanti, come farmaci, munizioni o anche del cibo.

Organization Puzzle – Save Room si può acquistare, come detto poco sopra, su Steam. Attenzione però: il gioco non è affatto indicato per tutti coloro che sono alla ricerca di una partita mordi e fuggi decisamente rilassante. Se però amate Resident Evil e questo genere di inventari, allora il nostro consiglio è quello di non farvelo scappare: d’altronde, per neanche 2 Euro, può rilevarsi un ottimo investimento.