Durante lo scorso Tokyo Game Show, Capcom aveva accennato a tutta una serie di novità in arrivo per i propri franchise. Non è mancato all’appello anche qualche aggiornamento su Resident Evil Village, con la compagnia di Osaka che aveva portato l’attenzione sul DLC di trama in arrivo nel corso del mese di ottobre, ma non solo. In quel frangente comunicativo Capcom aveva parlato anche di un nuovo evento tutto dedicato alla saga survival horror, e ora abbiamo qualche informazione in più.

Su un MacBook Air Resident Evil 8 riesce a girare a 1080p, raggiungendo i 4K su un Mac Studio.

In queste ore la stessa Capcom ha aggiornato il proprio account Twitter pubblicando un post e un trailer relativi a Resident Evil Village Gold, la versione che comprenderà una serie di contenuti in più come la modalità in terza persona, la modalità Mercenari e un nuovo DLC di trama chiamato Shadow of Rose, che sarà incentrato sulla figlia di Ethan Winters. Oltre a ciò, la compagnia ha voluto ricordare che l’edizione Gold di Village (lo potete acquistare su Amazon) è ormai imminente, dato che verrà rilasciata tra esattamente due settimane.

Ma gli aggiornamenti da parte della compagnia non terminano affatto qua, con Capcom che è anche tornata a parlare del prossimo Resident Evil Showcase. Sapevamo che l’evento dedicato alle novità sulla saga survival horror è atteso per questo mese di ottobre, ma ancora non siamo a conoscenza di una data specifica. Capcom ha però dichiarato che lo Showcase è ormai molto vicino, il che ci rende molto vicini a delle novità.

Resident Evil Village Gold Edition is just 2 weeks away!

The final act of the Winters' family saga is about to reach its finale.

We'll have more info on the next Resident Evil Showcase soon, so watch the clip below for a taste of what's to come. pic.twitter.com/jDmFEHTrhn — Resident Evil (@RE_Games) October 13, 2022

Purtroppo manca ancora una volta la conferma di una data precisa, ma è molto probabile che questo nuovo evento possa arrivare da un momento all’altro. Siamo sicuri che in quell’occasione potremo dare un’occhiata ancora più approfondita sia al DLC Shadow of Rose che al prossimo remake di Resident Evil 4, ma chissà quali altre sorprese avrà in serbo per i fan della serie Capcom. Non ci resta che attendere pazientemente una data e scoprire le novità in arrivo.