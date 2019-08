Resident Evil Project Resistance: scoperti nome e immagini ufficiali?

Resident Evil Project Resistance è stato svelato solo da ieri, ma i rumor, i leak e le speculazioni ci portano giù a farci un'idea di cosa si tratta.

Nella giornata di ieri abbiamo scoperto, tramite un sito teaser di Capcom, che la società di Osaka è pronta a svelare al mondo un nuovo gioco della serie di Resident Evil: Project Resistance; destinato a PlayStation 4, Xbox One e PC. Gli sviluppatori mostreranno dal vivo il titolo al Tokyo Game Show 2019 (12-15 settembre) a pochi fortunati, ma qualche giorno prima, precisamente il 9 settembre, sarà rilasciato un video gameplay ufficiale. Di cosa si tratterà?

Dopo le prime speculazioni, che ci portavano a sperare che si trattasse di Resident Evil 8 o Resident Evil 3 Remake (entrambi molto attesi), sono emerse alcune immagini a bassissima risoluzione estrapolate dal canale YouTube giapponese della serie. Ora, le stesse immagini sono disponibili in una migliore qualità e potete vederle qui sotto.

Le novità non si fermano qui. L’analista e noto insider Daniel Ahmad, famoso come ZhungeEx su ResetEra e Twitter, ha scoperto che è nuovamente attivo il dominio residenteviloutbreak.com, per quanto il sito risulti vuoto. A partire da questa scoperta, e considerando anche che le immagini fanno pensare a un gioco coop con più personaggi, pare che Capcom stia per svelare al mondo un nuovo Outbreak.

Potrebbe trattarsi di Outbreak 3, oppure di un reboot della serie chiamato semplicemente “Resident Evil Outbreak”. Si tratta comunque di pure speculazioni e non di informazioni ufficiali: per ora non possiamo fare altro se non attendere una comunicazione di Capcom. Mancano una decina di giorni: riuscirete a resistere?