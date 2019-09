Resident Evil Project Resistance: secondo Capcom sarà un grande survival horror

Secondo Capcom non c'è assolutamente da preoccuparsi: Resident Evil Project Resistance sarà un grandissimo survival horror.

Solamente qualche giorno fa è stato svelato al grande pubblico Resident Evil Project Resistance, che ha ricevuto purtroppo dai fan un’accoglienza abbastanza tiepida a causa di uno stile decisamente diverso rispetto a quello della celebre saga. Nonostante sarà presente anche una modalità a giocatore singolo, infatti, Project Resistance punterà soprattutto su un 4vs1 molto simile a quello già visto in Dead by Daylight.

Matt Walker, il producer del titolo, è voluto intervenire sulla questione, affermando che, nonostante sia decisamente ragionevole volere il classico e valido gameplay della saga, sia necessario provare ad offrire anche esperienze diverse in aggiunta a quelle che si aspettano i fan.

Walker ha infatti dichiarato: “Vedo molte persone che non gradiscono quello che stiamo facendo con Project Resistance. Crediamo sia assolutamente razionale volere più esperienze come quelle di Resident Evil 2 e Resident Evil 7. Il mio compito e quello della compagnia è quello di continuare a sperimentare ed offrire nuove tipologie di gioco in aggiunta a quelle classiche. Se continuassimo a produrre sempre le stesse cose le persone perderebbero gradualmente l’interesse verso i nostri prodotti”.

“Resident Evil Project Resistance” continua il producer “offrirà una grande esperienza survival horror, sebbene non nello stile tradizionale. Credo che il nostro lavoro rispecchi assolutamente lo spirito della saga. Non riesco ad attendere di ricevere altri responsi dalla closed beta e vedere che ne pensano le persone. Finora abbiamo avuti molti feedback assolutamente positivi.”

Che ne pensate di questa notizia, siete fiduciosi dell’operato di Capcom o trovate queste dichiarazioni semplicemente dovute? Resident Evil Project Resistance ha attirato fino ad ora il vostro interesse o passerete oltre senza troppi problemi? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!