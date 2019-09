Resident Evil Project Resistance svelato, ecco trailer e dettagli

Resident Evil Project Resistance è stato svelato: ecco il trailer e i prim i dettagli sul nuovo gioco di Capcom emersi quest'oggi.

All’inizio dell’anno abbiamo potuto giocare uno dei migliori remake mai realizzati: Resident Evil 2. Il titolo di Capcom ha convinto critica e pubblico, sapendo riportare tra noi un’opera storica, dandole un tocco moderno senza per questo perdere il rispetto per l’originale. La saga, di conseguenza, ha ottenuto un’impennata di popolarità e l’interesse verso Resident Evil 8 e Resident Evil 3 Remake (mai annunciati, attenzione) è salito alle stesse. Di recente, Capcom ha inoltre aperto un nuovo sito dedicato al misterioso “Project Resistance“. In breve, grazie ai soliti leak e al datamining, Project Resistance ha assunto la forma di un gioco coop multigiocatore. Ora, grazie alla presentazione ufficiale, scopriamo quanto i rumor siano andati vicini.

Per iniziare, non è stato svelato il vero nome del gioco, che ancora si fa chiamare Project Resistance. È però più che confermato che si tratti di qualcosa legato a Resident Evil. Possiamo infatti vedere gli zombie, un licker e anche Mister X, in una versione semi-robotica che pare ancora più potente e inarrestabile. Ecco a voi il trailer.

Confermato anche il fatto che si tratta di un gioco basato su un team di (massimo?) quattro giocatori. Capcom, su Facebook, lo definisce un survival horror, come ogni capitolo della serie principale. I quattro personaggi sembrano intrappolati all’interno di una struttura e Mister X, tramite una serie di apparecchiature, sembra liberare contro di essi una serie di zombie e infetti. Non c’è nemmeno un fotogramma di gameplay, purtroppo, ma non è strano essendo questo solo un primo teaser.

Diteci, cosa ne pensate di questo primo trailer? Nuove informazioni verranno rilasciate al Tokyo Games Show tra il 12 e il 15 settembre.