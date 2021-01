Resident Evil: remastered dei primi tre giochi per PS1 in arrivo?

Questa sera, a partire dalle ore 23:00, andrà in onda il Resident Evil Showcase: un appuntamento organizzato da Capcom per presentarci le ultime novità relative al brand survival horror. Sappiamo già che gran parte dello show sarà dedicato a VIllage, l’ottavo capitolo principale della saga. Oltre a una fase di gameplay inedita, però, non siamo ancora a conoscenza di cosa vorrà svelare Capcom al mondo interno, ma in rete iniziano a susseguirsi i primi indizi.

Resident Evil 2 è uno dei titoli più amati della serie. Tanto da farci un remake.

La stessa Capcom ci ha consigliato di seguire l’evento digitale per non perderci alcune delle sorprese. Resident Evil Village non sarà l’unico prodotto a finire sotto i riflettori immaginiamo, ed infatti è già nota la presenza di una misteriosa beta multigiocatore inerente al venticinquesimo anniversario della saga. A queste informazioni, si vanno ad aggiungere anche tutta una serie di tweet apparsi sul profilo ufficiale del survival horror Capcom.

In questi post, la compagnia di Osaka sembra divertirsi a mostrarci dei brevi video raffiguranti i vari inventari dei primi giochi usciti sulla prima PlayStation. Le didascalie di questi post, invece, fanno diretto riferimento a Village, ma qualcosa non quadra secondo molti appassionati. Per alcuni fan questi tweet non fanno altro che nascondere (o anticipare velatamente) un secondo annuncio che vedrà la luce al Resident Evil Showcase di questa sera, ovvero una remastered dei primi tre capitoli usciti su PS1.

We’re crafting a first look at gameplay and combat in Resident Evil Village in the #REShowcase, just for you. 5 days left until the event: ⭐ https://t.co/e4wOPFi45Z pic.twitter.com/NSvFIBobXp — Resident Evil (@RE_Games) January 16, 2021

Il tutto si tratterebbe di una collection contenente i primi tre titoli in versione rimasterizzata. Questa riproposizione celebrativa seguirebbe quella fatta da Nintendo con i tre titoli di Super Mario su Switch, anche se per scoprire se sarà tutto vero ci toccherà attendere fino alle 23:00 di questa sera. Cosa ne pensate di questi indizi disseminati direttamente dalla stessa Capcom?