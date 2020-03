Resident Evil Resistance: open beta PS4 e PC nuovamente disponibile

Fra pochi giorni potremo mettere finalmente le mani su Resident Evil 3 Remake, il nuovo-vecchio gioco di Capcom. Nella nostra recensione vi abbiamo già parlato sia della campagna single player dedicata a Jill, sia della modalità online chiamata Resident Evil Resistance. Quest’ultima, negli ultimi giorni, è stata disponibile in versione di prova per tutti i giocatori Xbox One, ma non per i fan PS4 e PC, a causa di alcuni problemi tecnici. Ora, Capcom ha annunciato che l’open beta è nuovamente disponibile.

Per poter accedere all’open beta in versione PC e PS4 di Resident Evil Resistance è necessario avere la versione più aggiornata: se quindi avevate già scaricato il client dallo store, dovete prima di tutto verificare la disponibilità di un update. Pare inoltre che potrebbe comunque esserci qualche piccolo problema con il matchmaking, ma un riavvio dell’applicazione dovrebbe bastare per risolvere.

Resident Evil Resistance ci permette di giocare nei panni di un “sopravvissuto” insieme ad altri tre giocatori, oppure nei panni del “mastermind”. Quest’ultimo deve impedire agli altri di fuggire da un labirinto di stanze e corridoio posizionando trappole e zombie. Ogni mastermind (avremo Alex Wesker, Oswell E. Spencer e vari altri volti noti) può anche attivare un’abilità speciale che spesso è legata alla possibilità di evocare e controllare una creatura molto potente.

Resident Evil 3 Remake sarà disponibile precisamente dal 3 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Potete scaricare la demo del gioco e l’open beta di Resident Evil Resistance tramite i relativi store. Su Xbox One la prova è in corso dal 27 marzo. Diteci, avete già avuto modo di vedere in azione il gioco, oppure la beta PS4/PC sarà la vostra prima volta con Resistance?