Resident Evil Resistance: L’open beta è stata rinviata per i giocatori PS4 e PC

Durante la mattinata Capcom ha lanciato un nuovo trailer dedicato alla protagonista dell’atteso remake del terzo capitolo in arrivo il prossimo 3 aprile 2020. Il filmato oltre a presentare immagini inedite relative a Jill, ha anche mostrato alcune sequenze della modalità online inclusa con l’acquisto di Resident Evil 3 Remake. Stiamo parlando ovviamente di Resident Evil Resistance, che durante la data di oggi è stato protagonista di un lancio problematico riguardante l’open beta.

Sembra, infatti, che i giocatori PC e PlayStation 4 non siano riusciti ad accedervi a causa di un problema relativo ai server di Capcom, la quale ha successivamente deciso di rinviare questa versione di prova per le due piattaforme in questione.

Capcom is delaying the Resident Evil Resistance Open Beta on PS4 and Steam. New Beta date undecided; will depend on when server issues are fixed. #REBHFun https://t.co/WBjXCLBOmX — Alex Aniel (@cvxfreak) March 27, 2020

Nessun problema, invece, per quanto riguarda i giocatori possessori di Xbox One, i quali sono riusciti a collegarsi e a giocare senza alcun problema. Per quanto riguarda il bug che ostacola i giocatori PC e PS4, Capcom ha già annunciato che provvederà immediatamente alla risoluzione del problema senza però fornire i tempi certi della correzione.

Questo il messaggio pubblicato da Capcom per scusarsi con i giocatori delle due piattaforme: “Ci dispiace molto per coloro che avevano intenzione di provare Resident Evil Resistance e per coloro che hanno aspettato che i problemi si risolvessero, ma rinvieremo il test dell’ open beta su PS4 per investigare la causa dei disguidi” e poi riferendosi alla versione PC: “Anche la beta della versione Steam, che doveva partire domani, sarà posticipata a data da definirsi“.

Infine, vi segnaliamo che molto probabilmente la durata dell’open beta sarà estesa, in maniera tale da consentire ai giocatori di queste due piattaforme di provare per bene la nuova modalità online asimmetrica 4 vs 1. Tuttavia il problema potrebbe anche essere risolto tra un paio d’ore, senza così estendere la durata della beta.