Resident Evil Resistance sarà il titolo ufficiale di Project Resistance?

Sono passate solo poche ore dalla scoperta delle copertine di Resident Evil 3 Remake scovate sul PlayStation Network e ora sono state trovate anche delle nuove informazioni su Resident Evil Resistance, lo spin-off multi giocatore che si è presentato sotto il nome provvisorio di Project Resistance durante lo scorso Tokyo Game Show.

Questa ennesima informazione sul brand di Resident Evil arriva dai medesimi dati che sono trapelati dal PlayStation Network giapponese qualche ora fa. I loghi di entrambi i giochi presentano un design molto similare, ma non sappiamo al momento se questi due nuovi titoli verranno rilasciati in contemporanea, con Resident Evil 3 Remake che avrà il compito di proporre un tipo di esperienza in giocatore singolo, mente Resistance si prefiggerà il compito di fare assaggiare ai giocatori una componente multiplayer slegata.

