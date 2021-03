Resident Evil Village: 60 FPS e Ray Tracing, svelati i requisiti PC

A distanza di poco più di un paio di mesi, Capcom ha rilasciato in via ufficiale quelli che saranno i requisiti minimi e consigliati per il nuovo atteso Resident Evil Village. Il nuovo capitolo del franchise survival horror della compagnia di Osaka ci promette di ritornate ad un mood generale molto vicino all’amatissimo quarto capitolo con Leon Kennedy, e allo stesso tempo, andrà a immergerci in un luogo oscuro ricco di agghiaccianti misteri e creature orrorifiche in salsa fantasy.

Come al solito, per dare una prima occhiata ai requisiti che vengono richiesti per giocare al meglio Resident Evil Village, vi servirà recarvi sulla pagina Steam del gioco. È lì, infatti, che Capcom ha fatto la lista sia dei requisitimi minimi, sia di quelli consigliati. Nello specifico, viene messo in evidenza come per godere di un’esperienza migliore con l’attivazione del Ray Tracing, i giocatori dovranno possedere una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 oppure una AMD Radeon RX 6700 XT.

Prima di vedere più nel dettaglio quali sono i requisiti minimi e consigliati da Capcom per la versione PC di Resident Evil Village, la stessa compagnia giapponese ha affermato che non si tratta ancora dei requisiti finali, e che nel corso dei mesi il tutto potrebbe ricevere alcune modifiche e correzioni.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM

DirectX 12

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

DirectX 12

Ora che sono stati svelati anche i requisiti, non ci resta che attendere pazientemente l’arrivo di Resident Evil Village, il quale debutterà il prossimo 7 maggio sia su PC che sulle console: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.