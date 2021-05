Resident Evil Village accusato di plagio [SPOILER]

Resident Evil Village è uscito da pochi giorni (trovate qui la nostra recensione), dividendo il pubblico in due: tra chi ama la nuova direzione del franchise, e chi resta ancorato (forse un po’ troppo) al suo passato. Ciononostante, il gioco torna a far parlare di sé, ma non come ci saremmo aspettati. Infatti, il nuovo capitolo della saga, è stato accusato di plagio per il design di un mid-boss. Certo, è vero: tirare fuori qualcosa di profondamente originale in un panorama saturo come quello dell’horror, è assolutamente difficile; ed è chiaro che cinema e videogiochi si rivolgano ai mostri del folklore in cerca d’ispirazione.

SPOILER ALERT: quanto segue, conterrà spoiler sul design di un mid-boss.

Capcom, però, non si sarebbe rivolta al folklore; bensì ad un mostro proveniente da una pellicola cinematografica. Stiamo parlando del film Frankenstein’s Army del 2013. A riportare il palese plagio, è stato proprio il regista del film, Richard Raaphorst, che ha messo a confronto il suo mostro e quello di Resident Evil Village. Si tratta del mid-boss Sturm, contraddistinto dalla testa a forma di eliche (simili a quelle di un aereo d’aviazione) i cui attacchi metteranno in serio pericolo il giocatore. Qui di seguito, potrete visionare le immagini postate dal regista.

La somiglianza, come sopra specificato, è più che palese! Esaminando il design di Sturm, è praticamente identico a quello della creatura realizzata da Raaphorst otto anni prima per la sua pellicola. Al momento, la software house nipponica non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Pertanto, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per eventuali aggiornamenti sulla questione. Nel frattempo, vi invitiamo a visionare la nostra guida completa sull’ultimo capitolo della storica saga horror: cliccate qui per visualizzarla.