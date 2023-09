Capcom ha svelato la data di rilascio di Resident Evil Village per dispositivi iPhone, e iPad, durante il Tokyo Game Show 2023. Il gioco sarà disponibile a partire dal 30 ottobre 2023, con il prezzo di 4.990 yen (circa 31,5 euro) per l’edizione base. L’espansione “Winters Expansion” sarà disponibile separatamente al costo di 2.000 yen (12,5 euro).

L’applicazione, inoltre, sarà scaricabile gratuitamente dall’App Store di Apple e consentirà ai giocatori di immergersi nelle fasi iniziali dell’avventura di Capcom senza alcun costo aggiuntivo, fungendo in qualche modo da demo e richiedendo il pagamento completo solo in seguito alla conclusione delle fasi iniziali.

Per quanto riguarda la compatibilità, Resident Evil Village sarà giocabile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e su tutti gli iPad Air e iPad Pro dotati di almeno un chip M1, andando a confermare, almeno ufficiosamente, quelle voci di corridoio che volevano una unificazione dell’applicativo già presente su Mac App Store.

La lista dei dispositivi è la seguente:

– iPhone 15 Pro

– iPhone 15 Pro Max

– iPad Pro con chip M1 o superiore

– iPad Air con chip M1 o superiore

Per quanto riguarda la demo di Resident Evil Village, al momento alcuni addetti ai lavori hanno avuto modo di poterla provare tramite Testflight, ragione per la quale in breve tempo si scoprirà qualcosa di più in merito alle performance di questa versione.

Inoltre, è in fase di sviluppo anche la versione di Resident Evil 4 Remake per iPhone, iPad e Mac, prevista per il 2023. Questo titolo base avrà un prezzo di 7.990 yen (circa 50,5 euro), mentre il DLC Separate Ways, incentrato su Ada Wong, potrà essere acquistato separatamente per 1.000 yen (circa 6,32 euro).

Ora non resta che capire se queste nuove produzioni Tripla A disponibili per i dispositivi Apple, oltre a essere disponibili su App Store e Mac App Store, vedranno comparire la loro compatibilità con Mac anche su Steam o se, come nel recente caso di Lies Of P, saranno disponibili esclusivamente sugli store di Apple.