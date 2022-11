Lanciata il 21 ottobre 2022, la Gold Edition di Resident Evil Village è ora oggetto delle attenzioni di un nuovo sondaggio. L’edizione più ricca dell’ultimo gioco della serie è infatti protagonista di un’indagine di mercato di Capcom, che ha espressamente chiesto ai giocatori la loro opinione in merito a questo speciale pacchetto, che include un DLC che mira a espandere la storia base del gioco e la modalità in terza persona.

“Stiamo conducendo un breve sondaggio per le persone che hanno acquistato la Gold Edition di Resident Evil Village. I partecipanti riceveranno un wallpaper digitale”, si legge nel cinguettio lanciato nella giornata di ieir da parte di Capcom sfruttando l’account Twitter ufficiale della serie. Il sondaggio, che potete trovare a questo indirizzo, non è in lingua italian e chiede ai giocatori di rispondere a diverse domande sull’acquisto e su dove hanno visto per la prima volta il gioco.

Non sarà l’unico sondaggio a tema Resident Evil. Nel corso del 2023, infatti, Capcom ha già annunciato che sarà disponibile una nuova indagine di mercato, che con molta probabiità sarà concentrata sul remake del quarto capitolo, che arriverà il 28 marzo 2023 su PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Le speranze di scoprire qualcosa di nuovo su un eventuale nono capitolo sono dunque ridotte all’osso, ma attenzione a eventuali annunci in arrivo nella seconda parte del prossimo anno, dove il publisher e sviluppatore nipponico potrebbe annunciare piacevoli novità per i fan del franchise.

We’re conducting a quick survey for people who bought Resident Evil Village Gold Edition and the Winters’ Expansion. Participants will receive a free digital wallpaper! Another survey about the game content in Gold Edition is planned for 2023. Stay tuned!https://t.co/2e74jc82rb pic.twitter.com/7zgphGrEM9 — Resident Evil (@RE_Games) November 1, 2022

La Gold Edition di Resident Evil Village è disponibile dal 21 ottobre 2022. Se volete scoprire la nostra opinione in merito sul DLC che è incluso in questa speciale edizione, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione che trovate a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.