Resident Evil Village dura poco? C’è chi l’ha finito in meno di 2 ore

Ci siamo, oggi è il grande giorno di Resident Evil Village, l’ultima fatica di Capcom. Abbiamo potuto vedere in questi giorni come il titolo abbia ricevuto recensioni ottime dalla stampa nazionale ed internazionale, diventando uno dei capitoli migliore della storia del franchise. Purtroppo nelle ultime ore l’opera è stata violentemente attaccata per la sua longevità (circa 10 ore di gioco), cosa che ha incredibilmente fatto storcere il naso a molti che probabilmente si aspettavano un’avventura dalla durata quasi infinita.

Per chi è cresciuto con la saga, sa bene che ogni Resident Evil non ha una durata incredibile, con ogni titolo che si aggira intorno alle 6/7 ore. Se calcolassimo questo, possiamo dire che questo Resident Evil Village è probabilmente il più longevo della saga, se poi in questo calderone inserissimo anche la modalità Mercenari, la durata aumenta in modo davvero importante. Se siete coloro quindi che si sono lamentati, questa notizia potrebbe farvi imbestialire perché un ragazzo è riuscito a finirlo in meno di due ore.

Sebbene Resident Evil Village sia uscito proprio oggi, c’è chi ha avuto la “fortuna” di reperire una copia diversi giorni fa finendolo e spolpandolo per bene. Purtroppo, come già detto in precedenza, gli spoiler stanno già finendo in rete e per questo vi invitiamo a stare particolarmente attenti. Tranquilli comunque, non ci soffermeremo sulla trama del titolo o quant’altro ma pubblicheremo solo qui di seguito il video integrale della speedrun del ragazzo, sta quindi a voi vederlo o meno. Inutile dirvelo, ma in ogni caso ve lo sconsigliamo.

La speedrun è stata completata alla difficoltà minima con l’unico obiettivo di finirlo nel minor tempo possibile. Vale a dire arrivare al finale senza soffermarsi troppo sui dettagli o sui combattimenti. Nulla di preoccupante insomma, questo genere di sfide esistono praticamente da sempre.