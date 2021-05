Resident Evil Village è spaventoso anche su PS1 con questo demake

Resident Evil Village, l’ottavo capitolo della gloriosa serie horror, è ormai sugli scaffali da diversi giorni. L’opera targata Capcom ha stupito critica nazionale ed internazionale definendolo uno dei migliori dell’intero franchise. Per chi lo sta giocando avrà visto i miglioramenti netti dal suo predecessore, con un Ethan decisamente più preparato e meno impacciato ed una trama molto più solida capace di tenerci incollati per ore.

Sappiamo bene come i trailer demake siano diventati una sorta di tradizione dell’internet e, ovviamente, anche Resident Evil Village ha subito questa splendida trasformazione. Se siete fan della gloriosa console grigia da 32 bit questo è il video che fa per voi. Il breve trailer, che vi lasceremo proprio qui di seguito, riprende il primissimo reveal avvenuto diversi mesi fa quindi non preoccupatevi assolutamente di spoilerarvi qualcosa, potete stare tranquilli.

Sotto certi punti di vista la grafica retrò riesce ad essere decisamente più spaventosa rispetto al titolo uscito diversi giorni fa. Siamo certi che se Resident Evil Village fosse uscito vent’anni fa, saremmo ancora qui a parlare di quanto Lady Dimitrescu facesse paura, probabilmente molto più paurosa della sua controparte originale. Come al solito questi progetti si portano dietro tutta una nostalgia di un periodo videoludico rimasto nel cuore di tantissimi appassionati.

Il demake di Resident Evil Village è uno dei tanti che vi abbiamo mostrato nel corso di questi mesi, con alcuni incredibili come quello di Bloodborne. Purtroppo risulta essere davvero un peccato non poterli testare con mano, sarebbe stata sicuramente una bellissima esperienza. Fateci sapere cosa ne pensate di questo breve filmato con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Cosa ne pensate inoltre di Resident Evil Village? Lo state giocando? Per eventuale informazione o dettaglio aggiuntivo, specialmente su RE: Verse, che ricordiamo non essere ancora disponibile, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.