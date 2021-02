Resident Evil Village: Lady Dimitrescu si trasferisce in Animal Crossing

Resident Evil Village è sicuramente uno dei giochi più attesi del momento. L’ottavo capitolo di una delle serie horror più amate verrà lanciato il prossimo 7 maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. I fortunati possessori della nuova console targata Sony possono anche provare la demo dedicata chiamata Maiden nel quale è possibile visitare il castello di Lady Dimitrescu, la temibile vampira villain del titolo.

Proprio di lei parleremo in questa notizia, visto che dall’annuncio ufficiale è diventata un vero e proprio fenomeno del web. Abbiamo visto video, meme, cosplay e tanto altro dedicato alla vampira ed alle sue “figlie” e vederla inserita in altri giochi non ci stupisce minimamente. Alcuni appassionati hanno infatti voluto creare dei personaggi ad immagine somiglianza, un po’ come accaduto in Animal Crossing New Horizons nel quale un utente ha ricreato alla perfezione Lady Dimitrescu e le altre temibili vampire. Il risultato è a dir poco pazzesco e divertente, vi faremo vedere una delle foto pubblicate su Reddit proprio alla fine di questa notizia.

Capcom insomma è riuscita ancora una volta a creare un personaggio davvero iconico, facendola diventare virale ancora prima dell’uscita ufficiale dell’opera vera e propria. Il web ha addirittura chiesto quanto la vampira fosse alta, giusto per avere ancora più informazioni. Ad oggi non sappiamo nulla del gioco, né tantomeno della Lore che circonderà Resident Evil Village. Sappiamo solo che noi, come voi del resto, non vediamo l’ora di metterci le mani sopra. Il nuovo capitolo promette davvero bene ed ha tutte le carte in regola per rivelarsi uno dei più interessati mai visti. In attesa quindi della uscita ufficiale, potrete gustarvi Lady Dimitrescu in altre opere, come successo anche con una mod in The Sims 4.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi amate Lady Dimitrescu? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli riguardanti Resident Evil Village.