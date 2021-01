Resident Evil Village: non solo Ethan, ci saranno 3 personaggi giocabili?

Meno di una settimana fa abbiamo assistito al Resident Evil Showcase, un appuntamento in cui ci sono state mostrare le ultime novità relative al brand survival horror di Capcom. Insieme a un nuovo trailer di Resident Evil Village, abbiamo potuto dare una prima occhiata a diversi nuovi dettagli e a delle fasi di gameplay del titolo, ma non solo. La demo Maiden rilasciata in esclusiva per PS5 ha saputo immergere i primi giocatori nel castello della già iconica Lady Dimitrescu.

A distanza di pochi giorni dallo Showcase, i fan si stanno già scervellando per provare a capire in quale direzione ha intenzione di portarci Capcom con Resident Evil Village. Ad unirsi alle varie speculazioni degli appassionati, sono di recente usciti alcuni presunti leak che sembrano andare a confermare diverse impressioni. A far uscire questi possibili nuovi dettagli è il solito Dusk Golem, insider da sempre molto vicino agli annunci di Resident Evil e dei giochi horror in generale.

Uno dei primi tweet di Dusk Golem che ha messo sugli attenti i fan, sembra andare a confermare la presenza di più personaggi giocabili. Insieme a Ethan, infatti, anche Chris Redfield dovrebbe avere una parte di gameplay a lui dedicata dopo che lo abbiamo impersonato nel DLC del settimo capitolo. In aggiunta, sempre secondo Dusk Golem, ci sarà anche una terza protagonista ancora avvolta completamente nel mistero.

As far as I know, she's still playable. Given I don't know that as a concrete fact. I will say she's a bit mysterious at the moment, isn't she? https://t.co/W1aY7NNCzh — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 26, 2021

Oltre a questo, l’insider sembra confermare anche la struttura del villaggio esplorabile, il quale ci darà la possibilità di girovagare in un vero e proprio mondo semi-open world, nel quale ogni area sarà collegata all’altra permettendo al giocatore di avanzare in pieno stile metroidvania. Vi ricordiamo che Resident Evil Village uscirà il prossimo 7 maggio per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Cosa ne pensate di questi ultimi rumor sul nuovo Resident Evil?