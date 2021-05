Resident Evil Village, qualche singhiozzo su Series S secondo Digital Foundry

Come gira quindi la nuova avventura horror di Capcom sulle console di prossima generazione? E il ray tracing fa già realmente tremare le nostre postazioni da gioco da salotto? Digital Foundry ha già cercato di dare qualche risposta a queste domande con un video analisi di Resident Evil Village in versione Demo. Ovviamente c’è da precisare che quella giocata in queste settimane dai fan di tutto il mondo non è sicuramente una build definitiva, di conseguenza le prestazioni sicuramente cambieranno in meglio non appena il titolo arriverà nelle nostre case.

Detto questo, diamo spazio a quello che viene descritto all’interno del video di Digital Foundry che come sempre, mostra sempre nel dettaglio le analisi e la tipologia di test che vengono effettuati sui titoli del momento. Il nuovo horror di Capcom non è da me, e dato l’hype che si sta generando anche intorno al comparto tecnico di tutto rispetto è giusto capire cosa avremo tra le nostre mani e soprattutto come verrà sfruttata la potenza delle nostre console di nuova generazione.

Come è visibile anche all’interno del video che vi lasciamo in notizia, su PS5 e Xbox Series X la situazione è molto simile, le due console si comportano quasi nello stesso modo, ma non c’era nulla di cui preoccuparsi a nostro avviso, data la potenza a disposizione degli hardware di Sony e Microsoft. Quello che però ci sorprende sono le prestazioni su Xbox Series S, e che fanno insospettire anche i ragazzi di Digital Foundry tanto da raccomandare di non utilizzare il Ray Tracing sulla “piccolina” di casa Microsoft.

Lì dove Series X riesce a gestire il render e ad arrivare a quasi 60 fps stabili, Series S non riesce, scendendo fino anche ai 30fps con qualche piccolo singhiozzo dal punto di vista tecnico. Stesso discorso ovviamente anche per la risoluzione, su Series X avrete un 4K ricostruito senza problemi, mentre sulla sorella minore avrete un 1440p. Starà quindi a voi decidere come godervi il titolo, dato che comunque sarà sicuramente un grande bel vedere su qualsiasi console lo giocherete!