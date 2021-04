Resident Evil Village si mostra su PS4 Pro, ecco il video gameplay

Da quando fu annunciato durante uno degli State of Play dedicato a PS5, Resident Evil Village ci fu mostrato solamente nella sua versione next-gen. Nel tempo Capcom ha tranquillizzato i fan, confermando che il nuovo capitolo della saga survival horror sarebbe uscito anche sulle famiglie di console PS4 e Xbox One, senza mai mostrare però alcuno spezzone di gameplay di quelle versioni, almeno, fino ad oggi.

Finalmente a pochi mesi dal lancio del gioco, Capcom e IGN hanno deciso di mostrare un estratto di 5 minuti della versione PS4 Pro di Resident Evil Village. Molto difficile scrutare a occhi nudi le differenze tra questa versione mostrata oggi, e i trailer che hanno mostrato il gioco nella sua edizione next-gen negli scorsi mesi. Ad accorrere in nostro aiuto è arrivato Nibel, il quale ha pubblicato su Twitter una comparazione di due esatti momenti di gioco visti in entrambe le versioni del nuovo Resident Evil.

Le differenze sostanziali tra le due versioni del gioco starebbero nelle texture, molto più definite sulla console Sony di nuova generazione. Per quanto riguarda invece le prestazioni, dal video di 5 minuti non è facile comprendere come si comporta il gioco in tutta la sua interezza, ma da quanto abbiamo potuto vedere la qualità sembra decisamente alta.

La presenza della già iconica Lady Dimitrescu splende anche in questo piccolo assaggio della versione PS4 Pro di Resident Evil Village che, per il momento è l’unica versione old-gen che abbiamo potuto vedere. Non sappiamo quindi come si comporterà il titolo Capcom sulla famiglia di console Xbox One, ma confidiamo che almeno la versione Xbox One X apparirà in modo molto similare a quanto visto questo pomeriggio. Vi ricordiamo che Village uscirà il prossimo 7 maggio sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.