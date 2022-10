L’ultimo aggiornamento di Resident Evil Village per PC ha rotto la versione Steam del gioco. In attesa della Gold Edition (che includerà una serie di novità decisamente importanti, tra cui un DLC che si prospetta decisamente interessante), il team di sviluppo nipponico continua a lavorare alla versione per computer del suo horror in prima persona, ma l’ultima patch ha reso impossibile avviare il titolo per alcuni utenti.

Come riportato online (e successivamente confermato dalla stessa Capcom), l’ultimo aggiornamento di Resident Evil Village chiude il gioco appena avviato. Un problema che chiaramente è al momento sotto investigazione da parte del publisher e sviluppatore giapponese. “Stiamo indagando per poter pubblicare un fix e ci scusiamo con tutti coloro che sono rimasti coinvolti da questo problema”, si legge in un comunicato di Capcom lanciato nelle ultime ore.

Chiaramente non è ancora chiaro cosa possa essere successo, soprattutto considerando che al momento il problema non riguarda tutti i giocatori di Resident Evil Village su Steam ma solamente alcuni utenti. Siamo abbastanza sicuri che Capcom risolverà al più presto il problema, ma si tratta sicuramente di una situazione decisamente strana, che speriamo stia coinvolgendo meno utenti possibili. D’altronde possiamo immaginare la frustrazione di non poter giocare a qualcosa perché una patch ufficiale ne impedisce il corretto avvio.

To all Resident Evil Village Steam players: We're aware of an ongoing issue with the latest patch that's causing the game to crash for some users. We're currently looking into a fix, and apologize for any inconvenience caused! — Resident Evil (@RE_Games) October 17, 2022

Oltre alla Gold Edition dell’ultimo gioco della serie, Capcom si prepara anche a lanciare il remake di Resident Evil 4. Considerato universalmente come uno dei migliori giochi del franchise (se non il più bello), il titolo dovrebbe arrivare su PS4, Xbox Series S, Xbox Series X il 24 marzo 2023. Nel corso della serata di giovedì 20 ottobre 2022 il publisher svelerà alcuni dettagli in merito al remake, oltre che alla nuova edizione di Resident Evil Village. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.