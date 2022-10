Lo showcase di Resident Evil andato in onda in questi minuti ha mostrato alcuni titoli interessanti come il remake del quarto capitolo della serie. Oltre a questo, però, l’attenzione degli spettatori è stata catturata dal trailer del nuovo DLC di Resident Evil Village (che potete acquistare su Amazon). L’ultimo capitolo della serie è infatti pronto a ricevere parecchie novità.

Introdotto dalla voce di Duke che ci da il benvenuto allo showcase, il trailer del DLC di Resident Evil Village ha aperto la serata mostrando un nuovo punto di vista sul titolo che potrebbe rivelarsi interessante. Nella Winters’s Expansion del gioco, infatti, sono passati circa 16 anni da quando Ethan ha dato la vita per proteggere la figlia Rose. In questo DLC, infatti, ci troviamo proprio a vestire i panni di Rose che, 16 anni dopo gli eventi di Resident Evil Village si trova a dover tornare nel villaggio in cui Ethan ha affrontato il male. La ragazza è dotata di poteri speciali che sono alimentati dalle sue paure. Come ogni ragazza vittima di un passato traumatico, infatti, anche Rose sarà vittima di incubi.

Resident Evil Village, inoltre, avrà molte altre novità grazie a questo Winter’s Expansion. Il titolo, infatti, avrà una nuova modalità in terza persona che ci offrirà un punto di vista totalmente nuovo sul gioco. La nuova modalità includerà anche alcune chicche come l’impossibilità di ruotare la camera per vedere in volto il protagonista che si volterà in modo da impedircelo. Inoltre, avremo la possibilità di provare la nuova modalità con una demo in arrivo già da oggi, prima del lancio della Gold Edition contenente tutti i contenuti annunciati nella serata, previsto per il 28 ottobre 2022.

Lo showcase di Capcom dedicato a Resident Evil è stato annunciato solo pochi giorni fa ma ha subito generato attesa, soprattutto dopo le prime voci che lo vedevano come un evento dalla durata consistente. Per quanto riguarda Resident Evil Village, i contenuti mostrati sembrano in grado di offrire una nuova linfa vitale all’ottavo capitolo della serie.