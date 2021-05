Resident Evil Village, tutti in cucina con le ricette del Duca

Vi siete già spaventati abbastanza con il nuovo capitolo della serie di Resident Evil? Oppure siete ancora nel limbo della scelta e capire se realmente questo titolo fa per voi? Ci sono ormai milioni di giocatori che hanno apprezzato il titolo e sono finalmente riusciti a battere le loro paure più recondite e affrontare il Villaggio. Una delle aggiunte di questo capitolo della serie che ormai da decenni spaventi milioni di giocatori è il “mini gioco” dedicato alla cucina. Ad un punto del gioco infatti ci verrà data l’opportunità di cucinare dei piatti prelibati.

Il tutto anche grazie ad uno dei personaggi più iconici del gioco, Il Duca. Se portiamo determinati ingredienti al suo negozio, lui ci preparerà delle squisitezze tipiche rumene che ci faranno leccare i baffi e non solo! Grazie a questa meccanica, sarà infatti possibile sbloccare dei potenziamenti per Ethan. Quindi neanche una cosa da poco, considerando i pericoli che bisogna affrontare in questo capitolo. A questo punto entra in scena un vero chef, che si è prodigato nel ricreare alcuni piatti del gioco nella vita reale, per cercare di capire come sarebbero.

Lo Chef Andy Lunique sul proprio account Twitter ha infatti condiviso una serie di foto nel quale illustra come preparare questi piatti, che sembrano realmente gustosi, molto di più di quanto lo siano all’interno di Resident Evil. I piatti ricreati dallo chef sono due, il Tochitura De Pui e il Bird and Beast Pilaf. Piatti che solo a guardarli fanno venire l’acquolina in bocca e di conseguenza fanno venir voglia di correre in cucina e prepararsi qualcosa.

The Duke’s Kitchen PT 2 Bird and Beast Pilaf: “A hearty dish of poultry and meat cooked in rice and stock into a solid meal. Enough to make your entire body feel more sturdy than before” Braised oxtail, Chicken, peas, fresh tomato, chive. pic.twitter.com/THMtvFyB8E — Chef Andy Lunique (@AndyLunique) May 17, 2021

Se volete anche voi cimentarvi in questa idea, magari potete chiedere direttamente allo Chef Andy di passarvi le ricette in modo da immergervi completamente all’interno del mondo di Resident Evil Village e dei suoi piatti. Poi però, ricordatevi di dirci se il titolo di Capcom vi sta appassionando!