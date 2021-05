Resident Evil Village: video confronto tra Series X e PS5, chi la spunta?

Manca ormai sempre meno all’uscita di Resident Evil Village, l’attesissimo capitolo della famosa serie targata Capcom. In questi mesi abbiamo potuto scoprire diverse informazioni riguardanti questo titolo provando addirittura due demo a tempo limitato che ci hanno catapultato nell’incubo di Ethan, personaggio enigmatico conosciuto già nel settimo capitolo.

Resident Evil Village avrà una ambientazione immensa che gioca molto sulla verticalità, che potrà essere sfruttata da noi ma anche da alcuni temibili nemici, questo rende l’ottavo capitolo decisamente più frenetico rispetto al suo predecessore con gli sviluppatori che prometto ore ed ore di sano divertimento. Il RE Engine risulta essere a dir poco impressionante, con modelli facciali da brividi ed interni delle abitazioni che vi lasceranno a bocca aperta.

Come capita spesso prima del lancio ufficiali, su YouTube è già stato rilasciato un video confronto tra le versioni proposte: Xbox Series X|S e PS5. Partiamo subito col dire che le due console next gen si comportano in modo impeccabile con una che spicca di più dell’altra per alcune piccole caratteristiche che comunque rimangono impercettibili. Il video in questione, che vi lasceremo proprio qui di seguito, conferma che Resident Evil Village gira a 60 fps con Ray Tracing attivo sia su Xbox che su PS5. I frame rate su quest’ultima però sono leggermente meno rocciosi di quelli sulla macchina di Microsoft, in compenso però sulla console targata Sony, grazie al suo SSD più rapido, “vince la partita” dei caricamenti, più veloci di ben 1 secondo. Purtroppo la versione S di Xbox risulta essere quella che ne risente di più a livello di frame rate in quanto questi non risultano essere poi così stabili, oscillando tra i 30 ed i 40.

Si tratta quindi di differenze davvero minime e per questo ci teniamo a lodare le due nuove console rilasciate a fine dello scorso anno. Resident Evil Village potrebbe rivelarsi davvero la sorpresa del 2021, con Capcom che ha dichiarato più volte che si tratta di una delle opere più ambiziose di sempre e di come l’influenza con il quarto capitolo abbia messo a suo modo le basi di questa epica e macabra avventura.