Resident Evil Village VR sarà rilasciato sotto forma di DLC totalmente gratuito. A rivelarlo ufficialmente è stata PlayStation stessa sul suo blog, svelando anche la sua data d’uscita ufficiale. Atteso per il 22 febbraio 2023, questa espansione sembra promettere moltissimo ai fan della serie. Secondo voi confermerà o amplificherà ulteriormente tutto il precedente amore dimostrato nei confronti del gioco Capcom?

Avete capito bene, Resident Evil Village VR sarà rilasciato come DLC gratuito per tutti i possessori del gioco (nelle varie versioni esistenti). “Immersione” è la parola chiave di questo nuovo progetto su cui PlayStation sta puntando (anche se un mese fa si accennava al fatto che potrebbe non essere una sua esclusiva), con l’obbiettivo di amplificare ulteriormente l’esperienza di questo videogioco, immergendo totalmente i giocatori all’interno delle sue vicende. In base a quanto riportato sul blog sappiamo che la grafica di questa versione sarà in 4K HDR, 2000×2040 per ogni occhio, levigando il tutto con l’audio 3D e controller PlayStation VR2 Sense.

“Sfruttando appieno PlayStation VR2 sarete completamente coinvolti quando giocherete a Resident Evil Village con questo DLC. Visivamente, la grafica del display 4K HDR (2000×2040 per occhio) e il tracciamento oculare producono una percezione amplificata della realtà, come se tutto ciò che si vede fosse realmente presente sul posto. L’audio 3D aumenta il realismo grazie ai suoni provenienti da ogni angolo e il senso del tatto è potenziato dai controller PlayStation VR2 Sense. Con un controller in ogni mano, è possibile sentire le vibrazioni, il rinculo e la resistenza mentre si interagisce con gli oggetti del mondo di gioco e si spara con le armi”, si legge quindi nella pagina dedicata ai dettagli ufficiali di Resident Evil Village VR. “Si prega di notare che per giocare a questo DLC gratuito è necessario possedere Resident Evil Village o Resident Evil Village Gold Edition e che il DLC deve essere scaricato separatamente. A tutti coloro che acquisteranno un PlayStation VR2 nel febbraio 2023, auguriamo di sfidare voi stessi con questa esperienza survival horror che punta tutto sull’immersione!”.