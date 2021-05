Resident Evil x Rainbow Six Siege: nuovo operatore in arrivo da Raccoon City?

Difficile dire in quanti avrebbero scommesso su Rainbow Six Siege nel periodo di lancio del titolo Ubisoft. La compagnia francese è stata brava a tenere duro, portando avanti un supporto che ha saputo trasformare un gioco zoppicante in uno dei titoli più giocati e popolari della scorsa generazione videoludica. Ora, per celebrare i 25 anni di Resident Evil, sembra che Siege aprirà le porte ad un nuovo operatore speciale proveniente proprio da Raccoon City.

Sono già molteplici le iniziative proposte da Capcom per festeggiare il venticinquesimo anniversario di Resident Evil, ma forse il contenuto più curioso deve ancora essere annunciato. Stando a quanto è stato scovato online in queste ore, sembra che sia stata anticipata parte di una nuova collaborazione che vede i personaggi del survival horror giapponese all’interno dell’universo di gioco dell’ancora giocatissimo Rainbow Six Siege di Ubisoft.

A darci un assaggio è stato un utente che ha postato in rete un paio di foto che ritraggono l’iconico Leon S. Kennedy tra gli operatori di Rainbow Six Siege. Come potete vedere anche voi dalle immagini qua sotto, sembra che il modello di Leon di Resident Evil sia stato rimodellato per amalgamarsi meglio allo stile visivo proposto da Ubisoft in Siege, ma non ci sono dubbi, è proprio uno dei protagonisti più amati della saga Capcom presente nel secondo, nel quarto e nel sesto capitolo della saga horror.

(Leaked) Leon S. Kennedy's character from Resident Evil in Rainbow Six: Siege 👀 Source 1:https://t.co/mgf0ERaeEN Source 2:https://t.co/mgf0ERaeEN pic.twitter.com/0To3geTAht — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 31, 2021

C’è da dire che, sebbene le foto sembrino reali, al momento non abbiamo avuto alcuna conferma su questo crossover ne dalla parte di Ubisoft e nemmeno per quanto riguarda Capcom. Ergo, come al solito in queste occasioni, vi consigliamo di prendere tutto con le pinze finchè non arrivi o una conferma ufficiale o una smentita.