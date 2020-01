Retro Studios: il lead designer di Donkey Kong Tropical Freeze torna a far parte del team

Sembra che in casa Retro Studios stia fermentando qualcosa di molto importante, che sia lo sviluppo di Metroid Prime 4 o un qualcosa di non ancora annunciato, sta di fatto che il ritorno di una personalità così importante per il team americano come quella di Stephen Dupree sembra preannunciare un ritorno in pompa magna dello studio che ha dato i natali alla trilogia di Metroid Prime.

Dupree, che ha lavorato in Retro Studios per quasi un decennio prima della sua partenza nel 2017, ha poi contribuito nella realizzazione del platform di Playful Corp New Super Lucky’s Tale. Inoltre il designer aveva precedentemente contribuito alla creazione di Donkey Kong Country Returns, Donkey Kong Tropical Freeze per Wii e WiiU e di Mario Kart 7 per Nintendo 3DS.

Il ruolo attuale che ricoprirà Dupree all’interno di Retro Studios sarà quello di lead game designer. Nonostante non gli sia ancora stato accreditato nessun gioco in sviluppo è molto probabile che i suoi sforzi andranno ad aggiungersi al resto del team che sta lavorando Metroid Prime 4, a meno che la software house texana non stia lavorando in gran segreto a qualcos’altro.

Dopo che Nintendo ha ufficializzato di aver fatto ripartire da zero lo sviluppo dell’attesissimo quarto capitolo di Metroid Prime, sembra che Retro Studios stia assumendo parecchio nuovo personale. Ricordiamo che anche Kyle Hefley, ex sviluppatore di Halo, si è recentemente unito al team, che sembra avere grandi cose in mente. Vi aspettate di rivedere presto Metroid Prime 4?