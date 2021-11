Retrogaming, ultima follia: scatole vuote a carissimo prezzo

Vi ricordate di WATA e della mega truffa a tema retrogaming? Beh, nonostante siano passati praticamente mesi da quando venne scoperta, la macchina non si è mai fermata e le valutazioni farlocche dei videogiochi sono andate avanti. Oggi però quello in cui ci si può imbattere su eBay supera qualsiasi copia di Super Mario 64 venduta per milioni di dollari.

Come riportato su Twitter, WATA ha messo a segno un altro colpo. E così, i collezionisti di retrogaming hanno trovato un’inserzione di due scatole vuote di GoldenEye 007. Nulla di strano, se non fosse che le due scatole sono state valutate dall’ente incriminato e che il venditore stia cercando di venderle per circa 2.440 Sterline. Già, avete capito: circa 4.000 Euro per due scatole completamente vuote. Una vera e propria follia, che non trova ovviamente giustificazione.

L’inserzione include due scatole vuote di GoldenEye 007: una della prima stampa, la seconda invece della Player Choice, una sorta di collana economica del Nintendo 64, equiparabile alla linea Classic di Xbox o quella Platium di PlayStation. Non ci sarebbe nulla di male, visto che di solito tantissimi collezionisti di retrogaming “assemblano” da soli i giochi, magari recuperando in più tempi cartucce, scatole e confezioni. Il problema, qui, è il prezzo: il gioco di casa Rare infatti, stando a PriceCharting, viene venduto ad una media di 40 Dollari per quanto riguarda la versione completa, mentre il box normalmente viene proposto ad una ventina di dollari. Certo, come riporta il venditore questi box furono destinati solo all’esposizione e mai alla vendita, ma basta un simile dettaglio a gonfiare il prezzo di due pezzi di cartone?

WATA ha creato un nuovo precedente, forse il più importante. Dal vendere videogiochi diffusissimi come quelli della serie Super Mario per svariati milioni, ora si passa alle scatole vuote. Speriamo ovviamente che nessuno ci caschi: una scatola, anche se fosse del videogioco più raro di tutti i tempi, non avrebbe nessun senso di essere venduta al valore di una piccola utilitaria usata.