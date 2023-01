Il grande successo riscontrato dall’uscita di Return to Monkey Island (ne parliamo approfonditamente anche nella nostra recensione) non poteva restare ignorato troppo a lungo. L’amore dimostrato nei suoi confronti, sia dai fan storici che dalle nuove generazioni, aspettava un ulteriore passo che finalmente sta facendo capolino dall’orizzonte. Il titolo, infatti, si sta preparando per tornare con un’edizione fisica e la Collector’s Edition curata da Limited Run Games.

The thrilling return of series creator Ron Gilbert that continues the story of the legendary adventure games.

Return to Monkey Island gets the Limited Run treatment on 1/20 with physical releases for Switch, PS5, Xbox & PC! Learn More + Wishlist: https://t.co/NJ1lTY8gEY pic.twitter.com/OSYWneOnZr

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) January 10, 2023