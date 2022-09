Abbiamo sognato questo momento da decenni, e finalmente quello che sembrava un desiderio irrealizzabile è diventato realtà. Return to Monkey Island è finalmente giunto e siamo pronti per imbarcarci in una nuova avventura piratesca nel folle mondo creato da Ron Gilbert e compagnia. Il nuovo capitolo della saga è disponibile da poco meno di ventiquattro ore, e tanto è bastato agli appassionati per farlo diventare uno dei titoli più giocati su Steam.

A ridosso dell’uscita di Return to Monkey Island, avvenuta su Steam all’incirca alle ore 18:00 di ieri sera, il numero di giocatori che stavano giocando simultaneamente alla nuova avventura con protagonista Guybrush Threepwood era salito ben oltre i 15.000 utenti. Sono numeri impressionanti, soprattutto se ci si sofferma a pensare che si tratta di un’avventura grafica punta e clicca, non un genere particolarmente in voga ai giorni nostri.

Questa mattina il numero di giocatori è calato, ma rimane comunque sopra i 3500 utenti simultanei. C’è però un altro segnale molto forte che testimonia quanto Return to Monkey Island sia partito col piede giusto su Steam. Il nuovo capitolo del leggendario brand piratesco, infatti, è presto diventato il videogioco più venduto sulla piattaforma Valve in questo periodo. Solo l’hardware Steam Deck è riuscito a fare di meglio scavalcando il gioco di Terrible Toybox e portandosi al primo posto della classifica.

Insomma, un affetto incredibile da parte dei giocatori verso questa nuova attesissima avventura che si è mostrata per la prima volta solo qualche mese fa in un modo inaspettato. Ora che Return to Monkey Island è disponibile gli appassionati possono realizzare il proprio sogno di tornare in questo affascinante mondo ricco di personaggi carismatici. Non va dimenticato che il nuovo Monkey Island non è disponibile soltanto su PC, ma anche i possessori di Nintendo Switch possono già godere di questa nuova epopea punta e clicca.