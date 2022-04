Return to Monkey Island non sarà differente solamente nell’aspetto grafico. Ron Gilbert ha infatti annunciato due novità che saranno introdotte nel gioco e nella serie per la primissima volta in assoluto e che (almeno secondo lui) sono assolutamente necessarie per tutti coloro che vogliono godersi la nuova avventura di Guybrush Threepwood.

Il tribunale di un'isola ancora sconosciuta

La prima, grande novità riguarda la presenza di una Easy Mode, ovvero una modalità facile. Gilbert ha deciso di chiamarla Casual Mode ed è stata pensata per determinate categorie di persone. “Ci sono alcuni giocatori che si avvicineranno per la prima volta al genere delle avventure grafiche, ma anche giocatori che non giocano da tantissimo tempo al genere. Inoltre, ci sono persone che hanno dei figli e magari non hanno molto tempo da passare davanti al PC”, ha dichiarato Gilbert. La Casual Mode faciliterà alcuni enigmi e secondo il game designer è necessaria per introdurre tantissimi giocatori al nuovo capitolo della serie.

Un aiuto ai giocatori meno esperti arriverà invece da un hint system, ovvero un sistema che dispenserà dei consigli a tutti coloro che ne hanno bisogno. “Le persone ora vogliono questo genere di feature. Se non c’è, molti semplicemente abbandonano il gioco e guardano un video YouTube oppure si dedicano a leggere una guida”, ha dichiarato Gilbert. L’hint system aiuterà dunque anche gli sviluppatori a mantenere alto il tempo di gioco sul nuovo capitolo della serie.

Annunciato a sorpresa nel corso delle ultime settimane, Return to Monkey Island è sviluppato da Terrible Toybox, insieme a Lucasfilm Games e sarà pubblicato da Devolver Digital, publisher che da sempre è molto vicino ai giochi indipendenti. La finestra di lancio è fissata per il 2022, ma almeno per ora non ci sono possibili indicazioni su una data di lancio precisa. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni o aggiornamenti in merito.