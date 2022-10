Lo scorso mese abbiamo assistito al ritorno di un colosso videoludico del calibro di Return to Monkey Island. La nuova epopea piratesca ha visto il ritorno non solo della saga, ma anche di gran parte del team storico che ha dato i natali a questo amatissimo brand, il quale ha confezionato un nuovo capitolo che ha saputo emozionare moltissimi appassionati. Ora che il gioco è sul mercato da un mese iniziano a emergere i primi risultati, e siamo sicuri che non possono fare altro che piacere ai ragazzi di Terrible Toybox e Devolver Digital.

Return to Monkey Island è stato acclamato sia dal pubblico che dalla critica, dimostrandosi un successo. A confermarlo è stato lo sesso publisher del gioco, con Devolver Digital che ha pubblicato su Twitter un importante aggiornamento sulle vendite del gioco. L’ultimo capitolo di Monkey Island è diventato il titolo del franchise che ha venduto meglio e più velocemente in tutta la storia del brand, e ad annunciare la lieta notizia è stato qualcuno di speciale.

A dichiararlo è stato infatti il buon Stan, ancora imprigionato dietro alle sbarre della prigione di Melee Island. L’eccentrico venditore ha tenuto a ringraziare i fan per aver permesso a Return di Monkey Island di entrare nella storia della fortunata e popolare serie, e di conseguenza anche nella storia del videogioco. Questi risultati arrivano dopo solo un mese, e questo potrebbe essere solo l’inizio di un ritrovato successo verso la leggendaria serie.

Return to Monkey Island released one month ago today and Stan is proud to announce that it's the fastest selling game in the legendary series! pic.twitter.com/Kl8ZU15QYu

