Returnal avrà presto un DLC? Housemarque pubblica un’immagine misteriosa

Tra i giochi più interessanti ad essere usciti quest’anno c’è sicuramente Returnal. L’esclusiva PlayStation 5 sviluppata dai ragazzi di Housemarque Studio ha saputo attirare le attenzioni di molti appassionati, i quali si sono fin da subito innamorati del frenetico action sci-fi. Dopo mesi di silenzio, lo stesso team di sviluppo finlandese ha pubblicato sui propri social una nuova immagina misteriosa che sta facendo ben sperare i fan del titolo PS5 per un possibile continuo dell’avventura di Selene.

L’immagine è stata caricata sull’account Twitter ufficiale di Housemarque, dove il team ha voluto mostrarci quello che sembra essere il cranio di un nemico misterioso. Ad insospettire ulteriormente i giocatori però, è il testo che il team finlandese ha voluto affiancare alla nuova immagine, che ci lascia con un interrogativo abbastanza critpico: “Atropos?”, si chiedono i ragazzi di Housemarque.

Tutto ciò sta dando da pensare agli appassionati, i quali hanno già pensato ad un possibile annuncio relativo ad un DLC di Returnal. Che il titolo PS5 potesse espandersi con un contenuto post lancio era una pensiero abbastanza fisso in tutti coloro che sono riusciti a raggiungere i titoli di coda del titolo, e chissà se i desideri di questi appassionati non possano essere esauditi al più presto con un annuncio ufficiale.

Se l’immagine misteriosa pubblicata in queste ore dovesse davvero riferirsi ad un imminente annuncio, in molti stanno già puntando il dito verso la vetrina dei The Game Awards 2021, show che verrà trasmesso il prossimo 9 dicembre dalle ore 2:00, orario italiano.