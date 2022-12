Gli scorsi The Game Awards 2022 hanno impressionato molti giocatori per la mole di grandi annunci. I giochi mostrati per la prima volta durante la serata di gala sono stati molteplici, ma tra questi c’è stato un annuncio che in molti aspettavano da diverso tempo. Parliamo dell’arrivo di Returnal su PC, ovvero uno dei titoli PlayStation più apprezzati e acclamati degli ultimi anni. Ora, a distanza di giorni dall’annuncio, ecco che sono stati svelati i requisiti di questa versione PC dell’action sci-fi di Housemarque.

Di Returnal (lo potete acquistare su Amazon) sappiamo già molto essendo un gioco uscito originariamente nel 2021 come esclusiva PlayStation 5. Ora, però, dato l’arrivo del titolo anche su PC nel corso del 2023 scopriamo una delle informazioni più importanti per i giocatori PC, ovvero i requisiti ufficiali che comprendono sia i settaggi minimi che quelli consigliati. Ancora una volta si tratta di requisiti fuori di testa che testimoniano le alte qualità tecniche presenti nei giochi PlayStation Studios anche su PC.

Stando a quanto è emerso in questi primi giorni dall’annuncio, la versione PC di Returnal supporterà la tecnologia Ray Tracing e godrà del supporto di NVIDIA DLSS e AMD FSR. Se non vi eravate ancora mai avvicinati alla più recente opera di Housemaerque, sappiate che vi ritroverete davanti a un rogue-like molto particolare che vi farà vivere e rivivere i viaggi di un’astronauta che si trova ad essere naufraga in un pianeta tanto misterioso quanto ostile.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono sono i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Returnal:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (versione 1903)

Windows 10 64-bit (versione 1903) Processore: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) o AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) o AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz) Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB) Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (versione 1903)

Windows 10 64-bit (versione 1903) Processore: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) o AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) o AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz) Memoria: 32 GB di RAM

32 GB di RAM Scheda video: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) o AMD RX 6700 XT (12 GB)

NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) o AMD RX 6700 XT (12 GB) Memoria: 60 GB di spazio disponibile

