Non è una sorpresa che Sony stia puntando gran parte delle sue risorse nel mercato PC. Con God of War già disponibile e Uncharted 4 in dirittura d’arrivo, sono però ancora tanti i titoli esclusivi PS4 e Ps5 che devono sbarcare su Steam ed Epic Games Store, ma proprio il client Valve potrebbe aver anticipato il prossimo gioco in arrivo su PC, ovvero Returnal.

Come riportato online da Push Square, infatti, su SteamDB è stato scovato un nuovo videogioco. Caricato all’interno del database di Steam, il nuovo titolo è chiamato Project Oregon ma alcuni elementi sembrano ricollegarlo in maniera inequivocabile proprio a Returnal. Nei file di gioco, ancora visibili al pubblico nel momento in cui scriviamo, si trovano infatti riferimenti alle ambientazioni di gioco e ovviamente alle modalità, oltre che alla tipologia di gioco e alcune feature, come la protagonista femminile e così via. Tutti segnali che ovviamente si rifanno all’esclusiva targata Housemarque.

Non sarebbe una sorpresa vedere il gioco arrivare anche su PC. Il problema è capire le tempistiche. Storicamente i giochi di casa Sony arrivano su Steam ed Epic Games Store quando terminano il loro ciclo vitale sull’hardware del colosso nipponico. Tantissimi titoli, nonostante tutto, sono arrivati con diversi anni di ritardo rispetto a quanto potessimo immaginare, dunque è molto probabile che la scelta su cosa pubblicare e quando farlo siano influenzati anche da altri fattori e non solo quello delle vendite.

Returnal ha debuttato lo scorso anno su PS5. Il gioco si è rivelato essere subito un successo di pubblico e critica, tanto che è riuscito a vendere moltissime copie pur appartenendo a un genere molto di nicchia. Pochi mesi dopo la sua release, Housemarque è diventato ufficialmente un first party di Sony, entrando a far parte dei PlayStation Studios. Al momento il team di sviluppo è impegnato su un nuovo progetto di cui però non conosciamo ancora i dettagli.