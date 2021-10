Returnal si aggiorna con due novità fortemente richieste dai giocatori

E alla fine venne il giorno: Housemarque ha aggiornato Returnal, la sua hit esclusiva PlayStation 5. E non si tratta di un semplice update che corregge qualche bug o errore: l’ultima patch infatti include due grosse novità, molto attese da tutti i giocatori che negli ultimi mesi hanno messo mano al particolare gioco, che ha riscosso un grande successo a livello di critica e pubblico.

Ad illustrarci l’aggiornamento è Harry Krueger, Creative Director di Housemarque. Il nuovo update di Returnal è il 2.0 e con un numero così importante era ovvio che ci fossero delle novità importanti. Novità che sono state introdotte proprio grazie ai feedback della community. Stiamo parlando del Sospendi ciclo e della photo mode, ovvero la modalità Foto. Entrambe le due novità erano state richieste dai giocatori e come spiega Krueger è stato praticamente semplice introdurle.

Grazie al Sospendi ciclo, i giocatori di Returnal ora possono finalmente mettere in pausa il gioco, uscire e spegnere la console senza perdere i progretti, riprendendo la partita ins eguito. “La struttura di gioco resterà invariata, visto che non si tratta di un sistema di salvataggio convenzionale. Sospendendo il ciclo, infatti, Returnal creerà un punto di sospensione utilizzabile una sola volta, e che verrà cancellato automaticamente nel momento in cui riprenderete a giocare”, spiega il team di sviluppo. Ci sono un paio di eccezioni però dove non sarà possibile creare un punto di sospensione: durante una battaglia con un boss, nel corso delle sequenze non interattive o in quelle prima persona e durante alcune sequenze di gioco particolarmente adrenaliniche.

La photo mode di Returnal invece si potrà usare in qualsiasi momento (tranne durante rare eccezioni come le sequenze in prima persona): basterà mettere in pausa il gioco e attivarla. I giocatori avranno il controllo torare sulla telecamera e potranno creare la loro inquadratura perfetta usando le levette analogiche e i grilletti adattivi. Presenti ovviamente cornici, la modifica delle fonti di luce, effetti e impostazioni cromatiche. Il nuovo aggiornamento è già disponibile per il download: siete pronti a provare tutte le novità del gioco?