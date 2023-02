In tanti erano convinti che Returnal su PC sarebbe andato benissimo. La realtà, però, ha prontamente smentito questo scenario. Lanciata la scorsa settimana, il porting dell’esclusiva PlayStation 5 sviluppata da Housemarque non ha sicuramente fatto breccia nel cuore degli utenti di Steam ed Epic Games Store.

I numeri sono stati svelati da SteamDB, sito che si occupa di tracciare i vari dati relativi ai giochi presenti sul client Valve. Il sito monitora costantemente le uscite e i giocatori che avviano i vari titoli presenti nel catalogo di Steam. Nel caso di Returnal, il gioco ha faticato (e continua a faticare) moltissimo. Pur non avendo le cifre di vendite, il numero massimo degli utenti in contemporanea è stato di appena 6.691. Un picco decisamente più basso rispetto ad altre esclusive, come per esempio Uncharted 4 nella sua versione completa, comunque già più basso di altri come God of War e Horizon: Zero Dawn.

Ci sono diversi motivi per cui Returnal potrebbe aver essere un flop. Il primo è sicuramente da imputare all’assenza di un marketing vero e proprio. Il secondo, invece, riguarda la finestra di lancio: il gioco ha debuttato pochi giorni dopo l’uscita di Hogwarts Legacy e praticamente in contemporanea con Wild Hearts di Electronic Arts, che ha saputo monopolizzare buona parte dell’attenzione, essendo un’IP inedita.

Al di là di questi numeri, il percorso delle esclusive PlayStation su PC continuerà. Dopo Returnal, il prossimo gioco in dirittura d’arrivo sarà The Last of us Parte 1. Si tratta della riproposizione dello storico gioco Naughty Dog, che ha debuttato su PS5 a settembre del 2022. Siamo abbastanza certi che l’avventura di Ellie e Joel riuscirà però a offrire performance di vendita e di utenti decisamente migliori rispetto all’esclusiva di Housemarque, visto che sarà trainata anche dal marketing della serie TV, in onda queste settimane su HBO in America e Sky in Italia.

