Annunciata durante i The Game Awards 2022, la versione PC di Returnal ha finalmente ottenuto una data di uscita. L’annuncio della release date del gioco di Housemarque è arrivato nel corso della giornata odierna, tramite le pagine ufficili del blog di PlayStation, che ha svelato anche ulteriori dettagli su questo porting.

Partiamo, ovviamente, con la release date. Returnal sarà disponibile davvero a breve. A differenza di The Last of Us Parte 1, che arriverà solo a marzo, in realtà il gioco di Housemarque sarà disponibile a partire dal 15 febbraio 2023, tra meno di un mese. Si tratta di un annuncio che in tantissimi accoglieranno con gioia, soprattutto considerando quanto questa esclusiva PS5 abbia fatto gola ai giocatori PC, soprattutto considerando i sottogeneri e le influenze che il team di sviluppo ha voluto includere in questa sua nuova opera.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche, sappiamo già che il gioco sfrutterà NVIDIA DLSS e AMD FSR, ma il team di sviluppo ha deciso di aggiungere il supporto anche a NVIDIA NIS, per tutti i giocatori che non dispongono di un hardware in grado di supportare le nuove tecnologie di scaling della risoluzione. Confermato anche il supporto al ray tracing e infine, svelati anche tutti i requisiti completi, divisi per performance e risoluzione, che potete trovare poco più in basso.

Ripetiamo che Returnal sarà disponibile dal 15 febbraio 2023 per PC, tramite Steam ed Epic Games Store. Successivamente toccherà a The Last of Us Parte 1. Ulteriori esclusive PlayStation arriveranno in futuro su PC, ma non sappiamo ancora quando. Non ci resta dunque che attendere ulteriori annunci da parte di PlayStation, anche se oramai rimangono ben pochi giochi “vecchi” da portare anche su PC. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

