Rick and Morty diventa un videogioco fuori di testa nel nuovo corto

Rick and Morty è sicuramente una delle serie animate più di successo degli ultimi tempi. La creazione di Justin Roiland e Dan Harmon va avanti ormai da 5 incredibili stagioni, tutte ricche di episodi al limite della follia e ricchi di scene e situazioni a dir poco indimenticabili. Questo costante innalzamento nella qualità dell’opera continua ad entusiasmare gli appassionati, che da qualche tempo possono contare anche su qualche sparuta apparizione del brand all’interno del mondo videoludico.

Oltre a Rick and Morty Virtual Rick-Ality dedicato alla realtà virtuale, il franchise ha partorito fino ad oggi solamente un altro gioco, ovvero Pocket Morty disponibile per i dispositivi mobile. In attesa che possa essere sviluppato un grande progetto videoludico, i fan del brand d’animazione hanno messo gli occhi su un nuovo fantastico episodio speciale reso disponibile direttamente su YouTube. Parliamo di Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine.

Il nome di questo episodio speciale ricorda molto da vicino una nomenclatura perfetta da attribuire ad un videogioco della serie, ed infatti nel 17 minuti di speciale il tema portante sono proprio i videogiochi. Come in ogni episodio della serie, la coppia Rick e Morty parte per un viaggio assurdo ma questa volta il tutto viene strutturato come se ci trovassimo dinnanzi ad un classico beat’em up a scorrimento in pixelart, purtroppo non giocabile.

Insieme ad una miriade di citazioni al mondo videoludico, troviamo anche rimandi agli episodi della serie e tutta una serie di sorprese che, se siete fan di Rick and Morty ci faranno crescere più di qualche sorriso sul volto. Poco sopra trovate il video YouTube, e non vi facciamo perdere ulteriore tempo perchè come ogni cosa partorita dalle menti di Roiland e Harmn va assolutamente vista e goduta al massimo.