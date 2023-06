RIDE 5 è il nuovo capitolo del franchise racing game incentrato sulle moto di Milestone. Arrivato alla quinta iterazione, questo nuovo episodio promette di offrire agli appassionati un’esperienza di guida più coinvolgente e al passo coi tempi, sfruttando tutte le potenzialità della current-gen.

Qualche giorno fa abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima per circa una mezz’ora, tempo che è stato utile per valutare i nuovi miglioramenti grafici e il gameplay incentrato sull’accessibilità per i neofiti. In totale sincerità possiamo sinceramente sottolineare che l’idea dello studio milanese di puntare forte nell’andare incontro ai nuovi giocatori potrebbe rivelarsi vincente, poiché le nuove opzioni consentono a chiunque di poter guidare una moto da corsa senza troppe difficoltà.

Un nuovo modo di correre

Una delle principali novità di RIDE 5 riguarda i miglioramenti tecnologici. Il sistema di meteo dinamico permette di vivere cambiamenti climatici realistici durante le corse, con la temperatura della pista che viene calcolata in tempo reale; dovremmo, quindi, valutare attentamente come correre a seconda di ciò che accade durante tutta la gara. A dar ancora più peso è il nuovo sistema legato al cielo e alle nuvole, che è stato riprogettato, passando da nuvole bidimensionali basate su foto reali a nuvole procedurali tridimensionali. Questo migliora notevolmente l’aspetto visivo del gioco e consente alle nuvole di cambiare forma e interagire con i fulmini in base alla loro densità, ma soprattutto genera ombre in tempo reale sull’asfalto che riducono la temperatura e agiscono anche sul gameplay stesso.

A proposito di gameplay, la fisica delle moto è stata notevolmente migliorata rispetto ai capitoli precedenti, con l’obiettivo di offrire una simulazione ancora più accurata e realistica. Ci sono upgrade specifici sulla velocità massima delle moto, il sistema di sospensioni è stato rivisto per replicare tutti i componenti interni e sono state implementate deformazioni fisiche e grafiche dei pneumatici. Inoltre, la simulazione dell’interazione tra il pilota e la moto è stata migliorata per offrire un’esperienza di guida più realistica.

Insomma, svariate novità sotto questo fronte, ma Milestone ha anche pensato ai neofiti, non per altro sono state introdotte nuove funzionalità di aiuto alla guida basate sull’intelligenza artificiale che dovrebbero consentire a tutti di approcciare più facilmente il gioco. Per esempio, i Riding Aids sono strumenti che consentono ai giocatori di sviluppare le proprie abilità e imparare non solo le basi del gioco, ma anche come controllare le moto in ogni situazione. È possibile abilitare o disabilitare freni assistiti, sterzo automatico, traiettoria ideale e altri parametri per padroneggiare ogni tracciato, anche i più difficili.

Contenuti per tutti!

Per quanto concerne i contenuti, il gioco offre una modalità Carriera in cui i giocatori possono iniziare dalle competizioni locali, aumentare il loro rango nelle classifiche globali e diventare i migliori piloti del mondo. La carriera stessa è strutturata in eventi primari e secondari, con oltre 200 eventi disponibili. I rivali saranno gli antagonisti del giocatore durante la carriera e ci sono 10 rivali principali che i giocatori dovranno affrontare, ognuno con la propria identità unica, moto preferita e accessori.

RIDE 5 offre anche la possibilità di creare eventi personalizzati tramite il Race Creator, in cui è possibile personalizzare la propria esperienza di gara impostando le regole, la griglia di partenza e altre opzioni. Inoltre, è possibile giocare in modalità Endurance, che supporta corse di diverse ore con soste ai box. Questa modalità presenta anche la funzionalità di salvataggio durante la gara, consentendo ai giocatori di interrompere e riprendere successivamente la loro sessione di gioco.

Non mancano migliorie anche per il comparto online: una delle caratteristiche principali di questo nuovo capitolo è il “Race Director” che consente ai giocatori di personalizzare l’inizio della gara, assegnare penalità e addirittura bannare i giocatori indesiderati. Questa funzione sarà condivisa su tutte le piattaforme, permettendo a tutti i giocatori di sperimentare un controllo più sofisticato delle partite online.

Abbiamo anche il ritorno dello split-screen e il supporto del cross-play con la possibilità di gareggiare contro utenti provenienti da diverse piattaforme, aumentando ulteriormente la community in gioco e divertendosi di più per scalare le leaderbord.

Un altro punto forte di RIDE 5 è la vasta selezione di motociclette e tracciati disponibili. I giocatori delle corse possono scegliere tra oltre 270 moto, inclusi modelli reali provenienti dai principali produttori ufficiali. Questa varietà permette agli utenti di personalizzare la propria esperienza di guida, scegliendo la moto che meglio si adatta al loro stile di guida. Inoltre, il gioco offre sia tracciati reali che tracciati creati appositamente.

Un aspetto particolarmente interessante di questo nuovo capitolo è la possibilità per i giocatori di utilizzare un editor per creare livree e adesivi personalizzati per le proprie moto. Questa funzione offre un’ampia libertà creativa, permettendo di esprimere la propria individualità e di distinguersi nella competizione online.

Tirando le somme

Al netto di tutto, RIDE 5 promette di offrire un’esperienza di gioco single player e online di notevole fattura nel mondo delle corse motociclistiche. Con il “Race Director” che consente un controllo completo sulle gare, il supporto del cross-play per sfidare giocatori di diverse piattaforme e la possibilità di personalizzare le motociclette con livree e adesivi unici, i giocatori saranno immersi in un’esperienza di gioco a tutto tondo che incontrerà sia chi è appassionato del genere sia chi, invece, è alle prime armi e vuole provare a mettersi in gioco. Non resta che attendere l’uscita ufficiale del gioco per verificare che tutto quello messo in mostra da Milestone soddisfi le premesse e convinca gli appassionati delle due ruote.