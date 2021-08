Riders Republic: annunciata la beta pubblica, ecco quando

L’atteso gioco Riders Republic, una gara collettiva di sport estremi, sarà disponibile finalmente in beta per il pubblico alla fine di questo mese di agosto. Ad annunciare la novità è stata la stessa Ubisoft, rilasciando un video trailer che potete trovare in fondo all’articolo.

Per avere l’occasione di provare la beta pubblica di Riders Republic, i giocatori possono registrarsi attraverso il sito ufficiale del gioco. Agli iscritti alla beta verranno dati i primi assaggi di 3 carriere sportive: le corse in bici, le acrobazie sulla neve e gli sport aerei con tute alari e razzi da spalla. I giocatori potranno competere anche in multiplayer nelle seguenti modalità:

Mass Races: epiche gare multipsort con più di 50 giocatori. Ogni ora sulla mappa appaiono nuove gare da affrontare, quindi i giocatori dovranno prepararsi a gareggiare per proteggere la loro posizione per raggiungere i traguardi.

Tricks Battle: gare in 6 contro 6 in cui si cerca di effettuare il più alto numero di acrobazie per far guadagnare punti alla propria squadra. Il punteggio più alto vince.

Free for All: sfida tra tanti avversari su una playlist selezionata di eventi.

Versus Mode: i giocatori si possono unire ad amici o sconosciuti durante la loro progressione della carriera per scoprire chi è il migliore.

L’open beta di Riders Republic sarà disponibile dal 23 al 25 agosto, con possibilità di pre-load dei dati da scaricare fissata per il 21 agosto. Tutte le modalità multigiocatore e gli eventi della carriera possono essere sperimentate con un massimo di altri 5 piloti, e i giocatori possono inviare un invito beta ad altri due amici. Il videogioco uscirà ufficialmente il 28 ottobre 2021, ma noi abbiamo già provato il gioco in anteprima se volete farvi un’idea. Se siete pronti a provare questa nuova esperienza di Ubisoft, non vi resta che affrettarvi a iscrivervi al programma beta. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo sempre al sito ufficiale.